In Abruzzo crollo del Pd, Forza Italia va forte a L'Aquila

L'Aquila, 5 mar. - In Abruzzo M5S e centrodestra intercettano tre elettori su quattro. Il emerge dallo spoglio delle schede alla Camera nel proporzionale: grillini sopra al 39%, centrodestra al 36% (totale 75%), con la Lega che raggiunge il 14,6%. Crollo del Pd che si attesta al di sotto del 15 per cento. Non c'è stato quello che il traino della guida democratica della giunta. Sotto la soglia del 3 per cento Leu, 1,4% per Potere al Popolo, 1,1% per Casapound. Il collegio uninominale a L'Aquila è l'unico in cui il Cinque Stelle non hanno fatto il pieno. Antonio Martino del centrodestra con circa il 42.07%. Giorgio Fedele, M5S, al 33.08% (43.803), Lorenza Panei del centrosinistra al 18.01%.