Milano, omicidio Migliorati: vittima uccisa per 3 mila euro

Milano, 5 mar. - Uccisa per un bottino di circa 3 mila euro. Ecco il movente del delitto di Antonietta Migliorati, la pensionata di 73 anni uccisa a coltellate il 17 agosto scorso nel suo appartamento di via Belvedere a Rho, comune dell'hinterland milanese. A ucciderla sarebbe stato un suo ex vicino di casa, il 53enne Renato Modugno: l'uomo, arrestato dai carabinieri per omicidio volontario, fino a pochi mesi prima dell'omicidio risiedeva insieme alla moglie nello stesso condominio di via Belvedere, al piano superiore dell'appartamento dove viveva la 73enne.

Una rapina finita male, dunque. "E' un chiaro omicidio a fini di lucro", ha sottolineato in conferenza stampa il pm Antonio Cristillo che ha coordinato del indagini dirette dal procuratore aggiunto Laura Pedio. A luglio Modugno si era visto bocciare una richiesta per un prestito bancario da 3 mila euro. Più o meno, lo stesso valore complessivo dei gioielli (una collanina d'oro con ciondolo, un orologio d'oro, un orecchino e altri preziosi) spariti dall'appartamento della pensionata dopo l'omicidio. Gioielli rubati dall'assassino e mai ritrovati. Il sospetto degli investigatori è che siano stati reinvestiti in un giro di droga. Dalle indagini è infatti emerso il coinvolgimento di Modugno in un traffico di marijuana e hashish. L'indagine per spaccio di droga, che riguarda anche altre persone, è ancora in corso e, per il momento, è del tutto indipendente da quella per l'omicidio di Antonietta Migliorati.

Decisive, per incastrare il presunto assassino, sono state le tracce di sangue ritrovate sul corpo della vittima. La svolta nelle indagini risale all'ottobre scorso, quando gli esperti del Ris di Parma riuscirono a estrapolare dalla palpebra destra e dalla mano destra della donna alcune tracce biologiche perfettamente corrispondenti al profilo genetico di Modugno. Oltre al Dna, nel fascicolo di indagine già a ottobre scorso erano finiti altri elementi a carico di Modugno: tabulati telefonici, intercettazioni telefoniche e ambientali, immagini delle telecamere di sicurezza e altri riscontri che hanno confermato la sua presenza nel condominio di via Belvedere nell'orario del delitto, commesso tra le 16.15 e le 17.00 del pomeriggio. E già a fine ottobre venne presentata la richiesta d'arresto. Ma, nonostante il Dna e altri elementi di prova piuttosto solidi, l'ordinanza di custodia cautelare del gip Marco Del Vecchio è arrivata soltanto nei giorni scorsi, a circa 4 mesi dall'istanza della procura.

