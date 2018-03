Procuratore Udine: domani l'autopsia sul corpo di Astori

Roma, 5 mar. - "Si svolgerà domani" l'autopsia sul corpo del capitano della Fiorentina Davide Astori, "sempre che riusciamo a fare oggi le notifiche necessarie, ma penso di sì, ovvero dare l'avviso alle persone offese, i genitori e la compagna". Lo ha detto il procuratore capo di Udine Antonio de Nìcolo, ai microfoni di Rai News24. "Ad eseguirla - ha spiegato - sarà un nostro medico legale e un anatomopatologo di Padova, esperto in questioni analoghe: bisognerà capire la causa della morte, se fossero presenti incidenze di qualche tipo, come l'assunzione di qualche sostanza, e se c'erano elementi da supporre un esito così imprevisto in un ragazzo così giovane", ha concluso il procuratore.