Catalogna, al via consultazioni per nuovo candidato a presidenza

Barcellona, 5 mar. - Il presidente del Parlamento catalano, Roger Torrent, ha avviato un secondo giro di consultazioni fra i partiti per la designazione di un nuovo candidato alla presidenza della regione, dopo il passo indietro di Carles Puigdemont.

un compito tutt'altro che facile perché all'interno del campo indipendentista, che ha la maggioranza dei seggi, manca un accordo univoco per un nome in grado di unire il centrodestra di JuntsXCatlunya - il partito-movimento di Puigdemont - la sinistra repubblicana di Erc e quella radicale della Cup, ridimensionata dal risultato elettorale, ma i cui voti contano per la governabilità.

(Segue)