Rixi: in Liguria Lega passa da 0 a 6 eletti, unico neo Genova

Genova, 5 mar. - "In Liguria passiamo da zero e sei eletti. Siamo assolutamente soddisfatti. L'unico neo è Genova, dove i collegi uninominali sono andati al M5s. Nel capoluogo ligure ci ha frenato il crollo del Pd, insieme ad una performance non eccezionale dei nostri alleati. Non ci montiamo la testa, cerchiamo di stare coi piedi per terra ma abbiamo dimostrato che servono più le idee che i soldi". Lo ha detto il segretario ligure della Lega, Edoardo Rixi, commentando i risultati elettorali nella sede regionale del Carroccio.