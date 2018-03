Rixi (Lega): da Salvini un miracolo, ora leadership centrodestra

Genova, 5 mar. - "La Lega ha fatto un miracolo e riteniamo che il merito sia stato di Salvini che ha portato il nostro messaggio in tutto il Paese. Il risultato della Lega dal Lazio in sù e in alcune zone del Sud Italia è stato sorprendente". Lo ha detto il neo deputato e segretario ligure della Lega, Edoardo Rixi, commentando i risultati elettorali nella sede genovese del Carroccio.

"Ora - ha sottolineato Rixi - non puntiamo a governare per governare, i minestroni non ci interessano. Vogliamo essere coerenti con il nostro programma. Come Lega - ha spiegato - rivendichiamo la leadership del centrodestra a livello nazionale, avendo finalmente dimostrato di essere il motore trainante della coalizione. Alleanze con chi abbiamo combattuto fino a ieri - ha concluso il segretario ligure della Lega - non ne faremo".