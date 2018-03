Roma, 5 mar. - "Ci sono intere regioni nelle quali siamo attorno al 50 per cento, siamo la prima forza in Liguria, in Emilia Romagna e abbiamo eletto la prima donna nella storia della val d'Aosta": lo ha sottolineato il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, rivendicando il ruolo "nazionale" della forza politica da lui guidata nel corso della sua dichiarazione alla stampa all'hotel Parco dei Principi.