Maltempo, fiumi attenzionati nelle Marche: criticità arancione

Roma, 5 mar. - Nelle Marche per l'intera giornata di oggi è valida l'allerta arancione per criticità idraulica ed idrogeologica emessa ieri dal Servizio di Protezione Civile della Regione, sulla base della previsione di diffuse precipitazioni piovose e dello scioglimento della neve ancora presente nel territorio.

Lo fa sapere la Regione, spiegando che si è verificata la necessità di un particolare monitoraggio della condizione degli argini del fiume Misa. I tecnici della Regione Marche sono al lavoro in supporto al Comune di Senigallia e alle altre amministrazioni coinvolte. Per segnalare problemi e criticità i cittadini possono rivolgersi ai Comuni di appartenenza o ai normali numeri dedicati al soccorso in relazione al tipo di criticità.