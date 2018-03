Gedi rifiuta offerta Rai Way/F2i su Persidera, contatti con altri

Milano, 5 mar. - "Gedi, successivamente alla chiusura dell'esercizio, ha ricevuto un'offerta vincolante per l'acquisto di Persidera, di cui detiene il 30%. L'offerta non è stata considerata in linea con le aspettative e pertanto è stata rifiutata". E' quanto informa il gruppo editoriale nella nota sul bilancio 2017, in riferimento all'offerta presentata dalla cordata Rai Way/F2i per rilevare la società dei multiplex, di cui il gruppo Tim ha il 70%. "Sono attualmente in corso contatti con altri investitori, le cui eventuali offerte saranno valutate dalla società", conclude Gedi.