Papa riceve cancelliere austriaco: Siria, Ucraina, Ue ... -2

Città del vaticano, 5 mar. - Dopo l'udienza dal Papa, il cancelliere austriaco si è incontrato con sua il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Antoine Camilleri, sotto-segretario per i rapporti con gli Stati. "Nei cordiali colloqui - si legge in una nota della sala stampa vaticana - si sono rilevati i buoni rapporti bilaterali e la fruttuosa collaborazione esistente tra la santa sede e l`austria, sottolineando l`importanza della tutela della vita e della famiglia e della promozione del bene comune della società, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della popolazione. Nel prosieguo dell`incontro, si è fatto riferimento al contributo del paese in seno all`Unione europea e alla necessità della solidarietà tra i popoli. Infine, ci si è soffermati su alcuni temi di attualità internazionale, tra i quali la pace, il disarmo nucleare e le migrazioni".