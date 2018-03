Roma, Questura: 237mila in piazza nel pre elezioni, piena serenità

Roma, 5 mar. - Nei 19 giorni in cui sono entrate in vigore le regole e le iniziative di piazza in vista delle elezioni, si sono tenute a Roma 133 manifestazioni, tra cui 9 cortei, a cui hanno preso parte 237.000 persone: è stato messo in campo "uno straordinario impiego" di uomini delle forze dell'ordine, pianificato nel dettaglio con 570 ordinanze di servizio che hanno disciplinato l`impiego di 5.320 agenti di polizia, affiancati anche da carabinieri e guardia di finanza. E' quanto è emerso in un briefing tenuto questa mattina alla Questura di Roma dal questore Marino, nel quale è stato tracciato il bilancio dell`attività di sicurezza messo in campo nella Capitale dalle forze dell`ordine durante il periodo pre elettorale.

L'operato delle forze dell'ordine, sottolinea la Questura, "ha consentito lo svolgimento in piena serenità, sebbene in un contesto di conflittualità politica senza precedenti, di tutte le iniziative organizzate da tutti i partiti politici in tutto il territorio della Capitale e provincia".

Al termine del briefing, Marino ha ringraziato tutto il personale "per aver garantito la libera espressione del pensiero come del dissenso evitando che, in un contesto di grandi tensioni, operatori di polizia o semplici cittadini restassero vittime di violenze che a Roma non si sono verificate grazie ad un Modello Organizzativo di Sicurezza già consolidato e che ha raggiunto il medesimo risultato anche nella gestione delle quasi 1800 manifestazioni gestite nell`anno 2017".