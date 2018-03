Gedi: 2017 in perdita per 123,3 mln dopo contenzioso con Fisco

Milano, 5 mar. - Gedi ha chiuso il 2017 con un risultato netto consolidato negativo per 123,3 milioni, a fronte di un utile di 10,4 milioni nel 2016. Sul dato pesa un onere fiscale straordinario, per un impatto pari a 143,2 milioni, derivante dalla definizione di un contenzioso, pendente in Cassazione, che si riferiva a contestazioni di natura antielusiva relative ai benefici fiscali derivanti dall'operazione di riorganizzazione societaria del Gruppo Editoriale L`Espresso realizzata nel 1991. Il risultato, ante onere fiscale straordinario, sarebbe positivo per 19,1 milioni.

I ricavi consolidati del 2017 del gruppo Gedi - che a partire da luglio comprende Itedi - è pari a 633,7 milioni, in aumento dell'8,2% rispetto al 2016 e sostanzialmente stabili a perimetro equivalente (-0,1%). Il margine operativo lordo consolidato è stato pari a 53,2 milioni, in crescita sia rispetto al dato del 2016 (43,7 mln) sia a perimetro equivalente (46,1 mln).

L'indebitamento finanziario netto a fine 2017 ammonta a 115,1 milioni, dopo l'esborso fiscale di 140,2 milioni per la definizione del contenzioso.