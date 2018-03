Elton John il 29 e 30 maggio 2019 a Verona

Roma, 5 mar. - Elton John sarà anche in Italia nella prossima primavera per il suo lungo tour d'addio che coinvolgerà diverse città europee. Il Tour europeo partirà da Vienna l'1 maggio 2019, e sarà all'Arena di Verona il 29 e 30 maggio del prossimo anno. Dopo Vienna, i primi concerti europei del tour Farewell Yellow Brick Road toccheranno Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Olanda, Danimarca, Svezia, Belgio, Irlanda e Svizzera. "Voglio ringraziare i miei fan straordinari per il loro travolgente supporto lungo il corso della mia carriera e specialmente per l'interesse dimostrato a essere presenti per celebrare il mio ultimo tour, Farewell Yellow Brick Road", ha detto Elton John. "Sono così emozionato per la partenza del tour e non vedo l'ora di vedere tutti quanti in giro". Il tour Farewell Yellow Brick Road, che partirà l'8 settembre 2018 negli Stati Uniti, prevede più di 300 concerti attraverso cinque continenti, toccando Nord America, Europa, Asia, Sud America e Australasia prima di giungere alla sua conclusione nel 2021. I biglietti andranno in vendita generale sabato 10 marzo alle 10.