Casini: hanno vinto Cinquestelle e Salvini, auguri al... -2

Bologna, 5 mar. - "Ringrazio Bologna e i bolognesi - ha commentato Casini il giorno dopo il voto -. Dopo tanti anni di Parlamento mi sopportano ancora perché forse si vede che hanno capito chi sono. Mi hanno dato ancora stima, considerazione ed affetto. Li contraccambierò facendo il senatore di Bologna, rispondendo a tutti maggioranza e opposizione, per me non ci sono divisioni". Ora "si tratta di rappresentare Bologna che secondo me è la più bella città d'Italia. Il mio impegno sarà questo - ha concluso -. Sono tornato alle origini e tornerò alle origini anche nella presenza della mia città".