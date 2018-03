Casini: hanno vinto Cinquestelle e Salvini, auguri al Paese

Bologna, 5 mar. - I "risultati" che escono dalle urne vanno accettati perché questa è "la democrazia". Il 4 marzo "hanno vinto i Cinquestelle e Salvini", perciò non rimane altro che "fare gli auguri a loro e al Paese". Lo ha detto il leader di Centristi per l'Europa, Pier Ferdinando Casini, eletto in Senato nel seggio di Bologna.

"La democrazia è fatta di risultati: hanno vinto i Cinquestelle e Salvini - ha detto Casini -. Questa è la realtà e le chiacchiere stanno a zero. Hanno vinto sulla protesta, oggi hanno il dovere, se ne sono capaci, di avanzare una proposta di governo per il Paese. Per cui auguri a loro e al nostro Paese soprattutto".

"Io ho voluto candidarmi a Bologna - ha proseguito - perché sapevo che i bolognesi mi vogliono bene. Ho avuto ragione". Proprio a Bologna si è consumato uno scontro con il candidato di Leu, l'ex governatore dell'Emilia-Romagna, Vasco Errani, che però non è andato oltre il quarto posto. "Errani faceva la sua campagna, l'ha fatta con lealtà ma era anche scontato questo", ha tagliato corto l'ex presidente della Camera.

