Sindaco di Treviso: Pd ha perso, serve una riflessione

Treviso, 5 mar. - "A livello nazionale il PD ha indubbiamente perso. Non ci sono analisi relative o punti di vista da esplorare per trovare positività". Lo ha sottolineato il sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, commentando l'esito del voto.

"Una riflessione anche all'interno del partito a me pare necessaria - ha aggiunto -. A livello locale ringrazio tutti i candidati per il loro impegno e ringrazio chi, come Silvano Piazza, ci ha messo il cuore e il coraggio. Ora da amministratore - prosegue il primo cittadino - spero che non ci siano lunghe situazioni di stallo per il Paese. Abbiamo bisogno di un Governo. Il compito del Capo dello Stato non sarà semplice, ma ho fiducia della sua capacità di essere garante di tutti. Toccherà a chi ha vinto dimostrare coerenza con le proprie dichiarazioni di voto e promesse. Mi auguro per l'Italia competenza, responsabilità e governabilità in tempi brevi. Auguro buon lavoro a tutti", ha concluso il sindaco.