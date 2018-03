Roma, 5 mar. - L'asse franco tedesco si fa subito rivedere, in risposta ai propositi di dazi su acciaio e prodotti siderurgici dell'amministrazione Trump. La cancelliera della Germania Angela Merkel ha definito "strada sbagliata" quella di "richiudersi su se stessi", avvertendo che una guerra commerciale sarebbe dannosa sia per gli Stati Uniti che per l'Ue.

Per parte sua il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che l'unione europea "deve reagire rapidamente".