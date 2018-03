Elezioni, Mediobanca: esito inconcludente, rischio hung parliament

Milano, 5 mar. - "Elezioni inconcludenti". Gli analisti di Mediobanca Securities titolano così il report odierno dedicato alle elezioni italiane. "Le trattative post-voto tra i diversi partiti appaiono difficili, a dir poco, e quindi c'è il rischio reale di un 'hung parliament'", ovvero di un Parlamento appeso senza una maggioranza per governare.

"Mentre le elezioni, come largamente atteso, non hanno consegnato una maggioranza, la più grossa sorpresa sono stati i risultati più forti delle previsioni di M5S e della Lega", si legge. Il Governo di un Presidente rimane un'opzione, scrivono gli analisti di Piazzetta Cuccia: "un governo istituzionale o tecnico per guidare il paese, mentre si lavori a una nuova legge elettorale, rimane un'opzione chiara ma non possiamo escludere alleanze post elettorali tra le tre coalizioni".