Fiano (Pd): non so che farà Renzi ma serve riflessione

Roma, 5 mar. - "È una sconfitta evidente. Questa è la democrazia. Il popolo italiano legittimamente ha dato un giudizio negativo su di noi. Noi lasciamo un Paese migliore di quello che abbiamo preso in mano, ma questo non è servito a convincere la maggioranza degli italiani. Adesso si apre un periodo complicato perchè la maggioranza assoluta non ce l'hanno nè centrodestra nè M5S. Noi abbiamo i nostri problemi, ma anche il Paese ne ha uno. Mattarella dovrà poi indicare quale sarà la strada possibile per un governo". Lo ha detto Emanuele Fiano, Pd, parlando a Radio Cusano Campus.

Fiano ha poi aggiunto: "Non so cosa farà Renzi. Lo sapremo quando Renzi parlerà oggi pomeriggio. Penso che dobbiamo fare una riflessione seria su quello che è successo".

Sulla vittoria di M5S e della coalizione di centrodestra Fiano ha ricordato di essersi "occupato di neofascismo" e di non avere espresso preoccupazioni sul centrodestra o sul Movimento 5 Stelle. "Ho l'impressione - ha aggiunto - che sia Matteo Salvini che Luigi Di Maio stiano vestendo un abito più istituzionale e questa non può che essere una cosa positiva. Credo che sarà loro compito riuscire a tradurre la radicalità del consenso che loro esprimono in una proposta di governo. Salvini su immigrazione e sicurezza ha idee molto diverse dalle mie, ci confronteremo".