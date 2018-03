Elezioni, Zaia: dal voto esce la voglia di cambiamento

Treviso, 5 mar. - "Non ci sono cittadini di serie A, che hanno capito, e cittadini di serie B, che non hanno capito: siamo davanti a un big bang istituzionale e della storia dell'Italia. Se andiamo a guardare bene cosa esca da queste urne, vediamo dei cittadini stanchi e schifati di un'andazzo che non può continuare così". A sottolinearlo il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha commentato l'esito del voto di ieri che ha visto il successo di Lega Nord e M5S.

"Con un fil rouge il voto da un'indicazione: da queste urne esce nuovamente il contratto sociale di Rousseau, esce un popolo vuole che le cose cambino radicalmente e che ci dice che dobbiamo girare pagina velocemente e pesantemente", ha proseguito Zaia. " Penso sia fondamentale rispettare senza se e senza ma l'espressione del popolo che in altre parti d'Italia vota diversamente", ha aggiunto riferendosi al boom del M5S al Sud. "Ora vince chi rende più velocemente operative le indicazioni date in campagna elettorale, trasformandole in programmi di governo, perché siamo davanti a un popolo stanco e impaziente", ha concluso il presidente del Veneto.