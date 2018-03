Elezioni, Zaia: grazie ai veneti da qui arriva segnale civiltà

Treviso, 5 mar. - "Un grazie ai veneti, perché da queste terra arriva ancora una volta un segnale di civiltà strepitoso sul fronte dell'affluenza. E, per noi, anche sul fronte dei risultati". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo il voto di ieri che ha visto il Veneto prima Regione sul fronte dell'affluenza e il suo partito, la Lega, triplicare di fatto i consensi rispetto al 2013.

"La Lega in Veneto governa e di solito quando si governa si perde consenso, i veneti che ci danno tutte queste preferenze confermano anche la nostra azione amministrativa", ha aggiunto Zaia, che ora vuole veder affrontare dal nuovo Parlamento la partita dell'autonomia. "Il Veneto il 22 ottobre ha celebrato un referendum sull'autonomia e su questa partita non ci sono più alibi per nessuno. In Parlamento quantomeno la stragrande maggioranza degli eletti fa parte di forze e partiti che si sono schierati a favore"