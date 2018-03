Popolari, Zaia: giusto che governo pensi di pagare il conto

Godega (TV), 5 mar. - "Si farà di tutto perchè ai truffati arrivino i ristori". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, oggi a margine di un incontro a Godega Sant'Urbano, ha ricordato una promessa dal leader leader della Lega, Matteo Salvini, in merito alle iniziative a favore dei risparmiatori delle ex banche popolari venete. "Bankitalia ha per legge l'obbligo della vigilanza sulle popolari e se qualcosa è andato storto quantomeno a livello nazionale qualcuno deve prendersi qualche colpa - ha concluso Zaia -. Penso sia giusto che un governo pensi di pagare il conto".