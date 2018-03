Israele, ex consigliere potrebbe testimoniare contro Netanyahu -2

Roma, 5 mar. - Hefetz è stato arrestato circa due settimane fa perché sospettato di avere ricevuto una tangente e ostruito il corso della giustizia. L'ex consigliere di Netanyahu aveva già fornito all'Isa una dettagliata testimonianza a fine dicembre. In particolare a lui era stato chiesto dei suoi legami con Shlomo Filber e Shaul Elovitch, azionista della società di telecomunicazioni Bezeq. La polizia sospetta che Bezeq abbia ricevuto benefici per circa 1 miliardo di nis dal ministero delle Comunicazioni in cambio di una copertura favorevole di Netanyahu e della sua famiglia al sito web Walla!, che è di proprietà di Elovitch.