Israele, ex consigliere potrebbe testimoniare contro Netanyahu

Roma, 5 mar. - La polizia e l'autorità per la Sicurezza israeliane (Isa) stanno facendo pressioni sull'ex consigliere per la Comunicazione di Benjamin Netanyahu, Nir Hefetz, affinchè testimoni nel caso di corruzione noto come Case 4.000 che vede coinvolto il premier dello Stato ebraico.

Secondo lo Yedioth Ahronot, l'avvocato Ilan Sofer avrebbe incontrato più volte gli alti funzionari dell'unità Lahav 433 della polizia, a nome di Hefetz, la scorsa settimana per discutere le condizioni di un tale accordo.

Oggi Hefetz è arrivato negli uffici di Lahav 433 a Lod per un incontro con gli investigatori della polizia e dell'Isa. Una fonte coinvolta nelle indagini ha affermato che l'accordo trav le parti sarebbe più vicino che mai.