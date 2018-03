Consulta: dovere rendicontazioni Regioni anche oltre scadenze -2

Roma, 5 mar. - La sentenza ribadisce che "l`elevata tecnicità degli allegati di bilancio e [ ] la loro sofisticata articolazione deve essere necessariamente compensata - nel testo della legge di approvazione del rendiconto - da una trasparente, corretta, univoca, sintetica e inequivocabile indicazione del risultato di amministrazione e delle relative componenti di legge. Tali caratteri non si riscontrano nella legge della Regione Abruzzo di approvazione del rendiconto 2013, che presenta una struttura normativamente e logicamente incongrua".

La Corte ha richiamato anche i principi di informazione e di trasparenza nei confronti delle collettività amministrate, che devono conoscere, correttamente e tempestivamente, i risultati conseguiti dagli amministratori nei periodi di effettivo esercizio del mandato elettorale. "La trasparenza dei conti - si legge nella sentenza - risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all`attività dell`Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli amministratori, essendo necessariamente servente al controllo retrospettivo dell`utilizzo dei fondi pubblici".