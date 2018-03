Papa: non serve recitare tutti i dogmi senza spirito cristiano

Città del Vaticano, 5 mar. - Si può recitare "tutto il Credo, anche tutti i dogmi della Chiesa", ma se non lo si fa "con lo spirito cristiano", non serve a "nulla". Perché per pensare "con lo spirito di Dio" è necessaria "la conversione del pensiero", secondo Papa Francesco, che nella messa mattutina a Casa Santa Marta ha detto: "Non è abituale che noi pensiamo in questo modo. Non è abituale. Anche il modo di pensare, il modo di credere, va convertito. Possiamo fare la domanda: `Con quale spirito io penso? Con lo spirito del Signore o con lo spirito proprio, lo spirito della comunità alla quale appartengo o del gruppetto o della classe sociale alla quale appartengo, o del partito politico al quale appartengo? Con quale spirito io penso?` E cercare - ha detto Francesco a quanto riportato da Vatican News - se io penso davvero con lo spirito di Dio. E chiedere la grazia di discernere quando penso con lo spirito del mondo, e quando penso con lo spirito di Dio. E chiedere la grazia della conversione del pensiero".