Etiopia, almeno 5 morti in scontri con forze sicurezza in Oromia

Roma, 5 mar. - Almeno cinque persone sono morte per ferite da arma da fuoco riportate in scontri con le forze di sicurezza etiopiche nella regione Oromia, in Etiopia, scoppiati dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il 16 febbraio scorso. E' quanto hanno riferito fonti ospedaliere a Bloomberg.

E' dal 2015 che l'Etiopia è teatro di manifestazioni antigovernative nelle due regioni più grandi del Paese, Oromia e Amhara, che rappresentano quasi il 60% della popolazione. Lo stato di emergenza è stato decretato dal governo all'indomani delle dimissioni del premier Hailemariam Desalegn.

"I soldati dell'esercito federale sono qui in ogni strada", ha detto Gamachu Worku, dell'ospedale della città di Dambi Dolo, in Oromia.

Il ministro della Difesa, Siraj Fegessa, non ha risposto alle richieste di commento di Bloomberg. Da parte sua, il portavoce della regione Oromia, Addisu Arega, ha scritto oggi su Facebook che "sono state perse delle vite" e ha riferito di uno sciopero in corso delle attività commerciali in segno di protesta contro lo stato di emergenza.