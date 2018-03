Arriva nei cinema la Carmen

Roma, 5 mar. - Martedì 6 marzo alle 19:45 negli UCI Cinemas prosegue la stagione 2017-2018 della Royal Opera House di Londra, distribuita al cinema da Nexo Digital. Una stagione trasmessa in diretta satellitare dal prestigioso teatro londinese e composta da 12 titoli d'eccellenza. Il prossimo appuntamento sarà con Carmen, il lavoro più conosciuto del compositore francese Georges Bizet. L'opera in quattro atti arriva sul grande schermo con un superlativo adattamento del regista Barrie Kosky interpretato dalla mezzosoprano Anna Goryachova nei panni di Carmen e dal tenore Francesco Meli in Don José, dalla soprano Anett Fritsch in Micaëla e dal basso-baritono Kostas Smoriginas nei panni di Escamillo.

La produzione altamente fisica di Barrie Kosky, originariamente creata per l'Opera di Francoforte, affronta quest'opera da un punto vista nuovo. Il regista australiano è uno dei più richiesti in ambito operistico e il suo debutto alla Royal Opera con "Il naso di Šostakovic" è stato accolto con grande favore. La sua Carmen si distacca dalla tradizione includendo musica composta da Georges Bizet per quest'opera ma normalmente non eseguita e conferendo una voce nuova alla protagonista dal fascino immortale. Brani come "La Habanera" e "La Canzone del Toreador"