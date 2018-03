Zaia: Salvini è il vincitore morale di queste elezioni

Treviso, 5 mar. - "Oggi penso che il vincitore morale di queste elezioni sia Matteo Salvini". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia, commentando l'esito delle elezioni.

"Come dicevo io in tempi non sospetti, la politica del futuro non è quella degli schieramenti ma delle leadership e Salvini ne esce consacrato. A lui passa il testimone del centrodestra: avrà la grande responsabilità della guida di questa colazione e dall'altro di cercare il ruolo cardine nella formazione di una maggioranza di governo", ha concluso.