Casini: non è il momento della resa dei conti nel Pd

Bologna, 5 mar. - Il dopo elezioni, con la netta batosta per la sinistra, non deve essere "il momento della resa dei conti nel Partito democratico". L'auspicio di Pier Ferdinando Casini, eletto al Senato con Centristi per l'Europa nella coalizione di centrosinistra, è che ora si apra un periodo in cui affrontare "ragionamenti sereni e profondi".

"Mi auguro - ha detto Casini all'indomani del voto, parlando nella sua città di Bologna - che non sia il momento della resa dei conti nel Pd ma di ragionamenti sereni e profondi".

"Non vorrei che qualcuno dimenticasse - ha aggiunto - che il partito socialista in Francia non esiste più ed in Germania è superato nei sondaggi dall'estrema destra. Per cui lo scenario va un po' oltre l'Italia".