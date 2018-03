Zaia: per la Lega un risultato strepitoso, non cambiamo direzione

Godega (TV), 5 mar. - Risultato "strepitoso". Così Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, commento l'esito delle elezioni politiche per quanto riguarda la Lega. A margine di un incontro a Godega Sant'Urbano, Zaia ha aggiunto: "questo ci fa dire che il Veneto, dopo otto anni di amministrazione della Regione, viene premiato per aver saputo fare delle scelte".

"La Lega non cambierà direzione. Per noi nell'agenda del governo al primo posto c'è l'autonomia", ha aggiunto. Per quanto riguarda le alleanze, Zaia ha dichiarato che questo è un argomento "che seguirà direttamente Matteo Salvini".