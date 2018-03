Ripa di Meana, Ue: protagonista di fase chiave integrazione Ue

Roma, 5 mar. - "Carlo Ripa di Meana è stato un protagonista attento, determinato e attivo di una delle fasi più importanti per il progresso dell'integrazione europea". E' il tributo, letto in italiano, che a nome del presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker è stato letto dal capo dei portavoce dell'esecutivo Ue sulla recente scomparsa dell'esponente italiano. "Juncker ha appreso con tristezza della sua scomparsa", ha aggiunto, ricordando come Ripa di Meana fosse stato Commissario sotto le due presidenze Jacques Delors.