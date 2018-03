Piazza Affari riduce perdite (-0,5%), nessun panico post-voto

Milano, 5 mar. - Piazza Affari riduce le perdite segnate in avvio di giornata sull'onda emotiva dei risultati elettorali. L'indice principale Ftse Mib si avvicina al giro di boa di metà seduta cedendo lo 0,5% a 21.776 punti. Se la reazione della Borsa di Milano è per il momento composta, le altre Borse europee sono addirittura positive, per niente spaventate dall'esito del voto italiano e semmai rincuorate dall'ok dei socialdemocratici tedeschi alla grande coalizione in Germania.

Tra le blue chip, prosegue il tonfo di Mediaset (-6,4%) e delle banche, mentre vola Brembo (+3,6%), che ha diffuso oggi i risultati 2017, che hanno visto l'utile e il dividendo crescere. In luce anche Tenaris (+1,8%), Moncler (+1,6%) e StM (+1,4%).

Maggiori tensioni dall'esito elettorale si vede sul mercato dei titoli di Stato ma, per ora, senza particolari allarmismi: lo spread è a quota 147 punti, dopo essere salito in apertura fino a 154, con il rendimento del decennale italiano al 2,1%.