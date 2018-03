Elezioni, Si dimette segretario Pd metropolitano di Venezia -2

Venezia, 5 mar. - "Il Partito Democratico - ha proseguito Scattolin nella sua nota - non riesce più a parlare al Paese. Ne prendo atto e non mi tiro fuori dalle responsabilità di un partito che sembra ormai allergico alla sintesi e del tutto incline ai tatticismi. Non c'è un dna più puro da rivendicare a sinistra: i compagni che hanno lasciato il PD perché anti-renziani, non sono la causa della sconfitta, ne sono lo specchio".

"Dunque, faccio un passo indietro. Mi aspetto - ha continuato - che lo stesso facciano ora il segretario comunale Giorgio Dodi e il presidente dell'Assemblea metropolitana Emanuele Rosteghin. Non ci sono colpe da mettere sulla bilancia, né teste da infilare nella gogna. C'è un grande spazio di rinascita che si deve, invece, aprire in modo trasparente e salutare. Si dice sempre che si riparte, cinque minuti dopo una sconfitta. È un luogo comune, uno sfogo emotivo. Noi invece dovremmo finalmente, una buona volta, passare il testimone a chi ha gambe e teste migliori delle nostre. La nostra corsa finisce qui, noi potremmo solo spronarli con tutto il cuore che ci rimane", ha concluso Scattolin.