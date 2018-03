Appendino: risultato storico M5s. A Torino abbiamo tenuto

Torino, 5 mar. - "Le urne ci restituiscono un risultato storico per il M5S. Congratulazioni a Luigi Di Maio e a tutte le persone che ci hanno sostenuto in questa difficile campagna elettorale". Lo dichiara la sindaca di Torino Chiara Appendino in un post su Facebook.

A Torino, osserva la sindaca, "il M5S, prendendo come riferimento la Camera dei Deputati, ha riconfermato il numero di voti delle scorse Comunali mentre ha avuto un leggero calo rispetto alle politiche del 2013". "In questo anno e mezzo abbiamo fatto alcune scelte dettate dal gravoso impegno di rimettere in ordine i conti della Città per evitarne il dissesto - prosegue Appendino - . Non ci siamo sottratti in alcun modo a questa responsabilità e non lo faremo fino a quando questo obiettivo non sarà stato raggiunto. Tornando allo scenario nazionale e guardando la distribuzione del voto - conclude la sindaca - emerge un paese spaccato in due, un segnale di cui il prossimo governo dovrà tener conto".