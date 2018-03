Elezioni, si dimette segretario Pd metropolitano di Venezia

Venezia, 5 mar. - "Lo impone il risultato elettorale: oggi, con effetto immediato, rassegno le mie dimissioni da segretario del Partito democratico metropolitano di Venezia". Così Gigliola Scattolin, segretario dimissionario del Partito democratico metropolitano di Venezia.

"Spetta anzitutto a me, ancora una volta - ha aggiunto - fare un passo indietro. Una decisione dolorosa, tanto quanto l'esito della campagna elettorale del Partito Democratico in queste elezioni Politiche. È il mio secondo passo indietro, dopo il tentativo di far capire, prima della chiusura delle liste, che necessariamente, disperatamente, occorreva, pensare meno a sé stessi e più al partito. Serviva ascoltare i circoli sul territorio e meno i cerchi magici. Ma niente. Ognun per sé e Dio per tutti. E così è stato".

(Segue)