Ue su rischi elezioni Italia: "Keep calm and carry on"

Roma, 5 mar. - "Mantenete la calma e andate avanti". Con questo richiamo a un celebre monito utilizzato dal governo della Gran Bretagna agli inizi della II Guerra Mondiale, per evitare che la popolazione venisse colta dal Panico, il capo dei portavoce della Commissione europea ha risposto a una domanda sui rischi di ricadute sui mercati a seguito delle elezioni in Italia.

"Non voglio aggiungere commenti, oltre a quelli che ho già dato, su risultati che non sono definitivi", ha detto. Nei giorni scorsi "il presidente (Jean-Claude Juncker) ha reiterato la sua speranza che ci sarà un governo stabile in Italia. In merito all'impatto potenziale, posso dire in buon francese", ha aggiunto il portavoce Margaritis Schinas, pronunciando poi però la frase in inglese: "Keep Calm and Carry On".