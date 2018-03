In Campania nel centrodestra la Lega batte FdI, regge Fi

Napoli, 5 mar. - Al di là dei risultati che danno per vincitore il M5S e segnano il crollo del centrosinistra, Pd in testa, in Campania la Lega è il secondo partito del centrodestra. Gli uomini di Salvini scesi al Sud riescono a battere Fratelli d'Italia, partito storicamente radicato in regione. Se globalmente Forza Italia regge, per le altre componenti dello schieramento i dati parlano chiaro. Alla Camera, con lo spoglio di 2.889 sezioni su 2.894, in Campania 1 la Lega è al 2,90% sul 2,58 di FdI; in Campania 2 raggiunge il 5,86 rispetto al 4,59% del partito di Meloni. Al Senato, con 5.594 sezioni su 5.826, la Lega è al 4,88% rispetto al 3,30% di FdI.