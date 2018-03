Ovazione per Frances McDormand. Anche Meryl Streep in piedi

Roma, 5 mar. - Standing ovation per Frances McDormand al Dolby Theatre di Los Angeles Oscar quale migliore attrice protagonista per "Tre Manifesti a Ebbing - Missouri". "Sono in iperventilazione, se casco per terra raccoglietemi, perché qualcosa devo dirla" ha detto subito dopo aver ricevuto la statuetta. "Dopo aver fatto discesa libera alle olimpiadi ci si sente più o meno così penso. Voglio ringraziare in particolare il mio clan". Ma dopo le battute di rito, la McDormand ha strappato applausi a scena aperta ricordando tutte le attrici in nomination. "Sono onorata di esser qui insieme a tutte le attrice le registe, le fotografe le autrice delle canzoni, le parrucchiere. Tutte le signore che sono stati nominate sono qui con me. Guardatevi attorno, tutti abbiamo tutte storie da raccontare. Stasera voglio darvi due parole: inclusione e scrittura". Nel film la McDormand interpreta una donna forte, tenace in cerca di giustizia per l'omicidio della figlia.