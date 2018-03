Elezioni, Confapi: no a governicchi, serve atto di resposnabilità

Roma, 5 mar. - "Chi come noi imprenditori della piccola e media industria privata lavora ogni giorno a fianco dei propri collaboratori vivendo una realtà che non è quella che ci viene raccontata nei talk show, sentiva il rischio di un risultato che divide, frammenta e non unisce. Non a caso lo avevamo denunciato in anticipo attraverso pagine di allerta sui principali quotidiani". È quanto sottolinea Maurizio Casasco, presidente di Confapi, la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese Italiane che raccoglie oltre 83.000 industrie private per più di 800mila addetti.

Confapi "dice no a governicchi, a papocchi e chiede a tutti un atto di responsabilità capace di chiamare a raccolta le forze sane del Paese, quelle che sanno rimboccarsi le maniche, cambiare direzione e dare speranza per il futuro. Di questo e non altro abbiamo bisogno e la nostra società civile deve cominciare a gridarlo a gran forza".