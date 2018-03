Milano, 5 mar. - "No a coalizioni strane. No, no, no". Matteo Salvini lo ripete per tre volte il suo no, in conferenza stampa a Milano, a chi gli ha chiesto se per la Lega è ipotizzabile una coalizione diversa da quella del centrodestra.

Riguardo i possibili punti in comune tra Lega e Movimento 5 Stelle, Salvini ha replicato: "Hanno cambiato idea troppe volte su troppi temi", ad esempio "sull'Europa Di Maio pensa più ad avere buoni rapporti con le burocrazie".