Occhiuto: per Fi in Calabria percentuale più alta di Paese

Roma, 5 mar. - "In Calabria Forza Italia ha ottenuto - con il 21,7% al Senato - la percentuale più alta di tutto il Paese, grazie allo straordinario lavoro compiuto dalla coordinatrice regionale, Jole Santelli, in questi ultimi anni e da tutti i candidati che hanno composto le liste del mio partito sul territorio". Lo afferma Roberto Occhiuto, vice presidente dei deputati di Forza Italia. "E` giusto ammettere, però, che le elezioni, in Calabria come nel resto del Mezzogiorno, le ha vinte il Movimento 5 Stelle, che ha raccolto il voto con cui i cittadini hanno bocciato i governi di centrosinistra e le politiche economiche di Renzi - aggiunge -. Chi come me ha il privilegio di servire le istituzioni deve avere un sacro rispetto della volontà popolare, anche quando si esprime in una direzione diversa da quella che avremmo auspicato".

"In Calabria come nel Mezzogiorno questo voto rappresenta un`ansia di cambiamento che tutti gli eletti del Sud, non solo quelli del M5S, devono sapere interpretare nelle Aule del Senato e della Camera, al di là delle posizioni di maggioranza o di opposizione che occuperemo, dando ai cittadini del Mezzogiorno le risposte che si aspettano", conclude Occhiuto.