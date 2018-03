Wgc Mexico: Phil Mickelson vince dopo cinque anni

Roma, 5 mar. - Phil Mickelson ha vinto con 268 (69 68 65 66, -16) colpi il WGC - Mexico Championship, primo dei quattro tornei del World Golf Championships disputato al Club de Golf Chapultepec (par 71) di Città del Messico, dove Francesco Molinari è terminato 25° con 279 (71 70 70 68, -5) recuperando sette posizioni nel turno conclusivo.

Mickelson ha ottenuto il 43° titolo in carriera e il terzo in un WGC superando con un par alla prima buca di spareggio Justin Thomas (268 - 72 70 62 64) con cui aveva concluso alla pari la gara dopo un emozionante finale. Al terzo posto con 269 (-15) lo spagnolo Rafa Cabrera Bello e l`inglese Tyrrell Hatton, al quinto con 271 (-13) Brian Harman e il thailandese Kiradech Aphibarnrat, al settimo con 272 (-12) Dustin Johnson, leader del World ranking e campione uscente, e l`iberico Sergio Garcia e al nono con 274 (-10) Bubba Watson, il canadese Adam Hadwin e l`indiano Shubhankar Sharma, in vetta dopo tre turni.

Phil Mickelson, alla 578ª presenza nel tour, è tornato sul successo a quasi cinque anni dal precedente conseguito nell`Open Championship (2013), suo quinto major. E` divenuto il più anziano vincitore di un WGC all`età di 47 anni, otto mesi e 16 giorni. Il mancino di San Diego (California) ha condotto l`ultimo giro con sette birdie e due bogey (66, -5) e ha forzato al playoff Justin Thomas, già in club house, che aveva siglato il "-16" con un eagle sull`ultima buca dopo sei birdie e un bogey (64, -7). Nello spareggio Thomas non ha colto il green e non ha potuto contrastare Mickelson. La prestazione lo ha portato dal terzo al secondo posto nella classifica mondiale (p. 9,44) a poco più di un punto da Dustin Johnson (p. 10,50).

Francesco Molinari, 24° nel world ranking (p. 3,47), ha girato in 68 (-3) colpi, miglior score della sua gara, con due birdie e un bogey in uscita e tre birdie e un bogey nel rientro. A Phil Mickelson è andato un assegno di 1.700.000 dollari su un montepremi di dieci milioni di dollari.