A Napoli e in Campania M5S vince in quasi tutti i collegi

Napoli, 5 mar. - Nei collegi maggioritari il firmamento politico napoletano e campano è quasi tutto targato M5S. Una vittoria che va fin oltre le aspettative e sigla nella regione guidata da Vincenzo De Luca una sconfitta del Pd netta e praticamente dovunque. I dem sono sempre terzi.

C'è solo un'area geografica dove potrebbe spuntarla il centrodestra: il Cilento. Qui il candidato dem, quel Franco Alfieri capo della segreteria politica del governatore, noto per essere stato indicato come "l'uomo delle fritture di pesce", si piazza terzo. Mentre la vittoria sembra più che possibile per Marzia Ferraioli di Fi. Al momento, con i risultati di 288 sezioni su 311, la candidata azzurra è prima con il 35,18% sulla pentastellata Alessia D'Alessandro (31,67) e Alfieri del Pd (25,94). L'altro dato interessante riguarda Castellammare di Stabia dove è praticamente certa la vittoria di Catello Vitiello, il candidato scoperto massone e sconfessato da Di Maio.

Il candidato premier dei pentastellati ha addirittura triplicato i voti nel collegio in cui rientra Pomigliano d'Arco, sua terra natale, rispetto a Vittorio Sgarbi (con il 63,5 sul 20,5 sul critico d'arte).

Tra gli sconfitti illustri del Pd c'è Paolo Siani a Napoli e il primogenito di De Luca, Piero, a Salerno. Nel capoluogo Roberto Fico conferma il consenso del M5S superando il 58% e tirando la volata ai compagni di partito in tutta la città: Raffaele Bruno al centro, Rina De Lorenzo a est, Doriana Sarli al Vomero (49).