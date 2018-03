Milano, 5 mar. - Sull'euro "non ho cambiato idea. E' una moneta sbagliata e una scelta sbagliata", ma "averla o non averla è una scelta che un governo non può prendere da solo". Lo ha detto Matteo Salvini, secondo cui vanno "cambiati i trattati. Abbiamo ben chiaro in testa che il sistema moneta unica andrà a finire. E quindi - ha aggiunto in conferenza stampa a Milano - vogliamo arrivare preparati al momento".