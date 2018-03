Cina, da oggi l'assise che consolida il potere di Xi Jinping -4

Roma, 5 mar. - Shiu, in realtà, cita il parallelismo in negativo, sostenendo che in fondo la carica di Presidente della Cina è soprattutto cerimoniale e che per le altre due cariche sulle quali veramente si fonda il potere - segretario del Partito comunista cinese e presidente della Commissione militare centrale - il limite dei due mandati non esisteva neanche prima. Va tuttavia sottolineato che, tra le riforme di Xi, c'è stata anche quella della governance dell'Esercito di liberazione del popolo, che ha trasformato il suo ruolo in uno paragonabile al "commander-in-chief" americano. E che la riforma costituzionale rafforza ulteriormente la centralità del Partito, e quindi del suo segretario.

C'è un vago sapore "populista", in fondo, anche nell'azione politica di Xi, in particolare sul tema della lotta alla corruzione, che potrebbe rievocare, sia pur molto alla lontana per modalità e obiettivi, una certo clima "da Rivoluzione culturale". Nella costruzione del suo potere Xi ha dato un ruolo centrale alla sua campagna per schiacciare la corruzione nel Partito e nell'amministrazione. Non è stato risparmiato nessuno: militari, funzionari di partito, uomini di affari. Centinaia di migliaia di funzionari, pesci piccoli e grandi, sono finiti nella morsa di Xi. Questo richiedeva un rafforzamento del potere del presidente, che certamente si è fatto molti nemici.