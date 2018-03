Cina, da oggi l'assise che consolida il potere di Xi Jinping -3

Roma, 5 mar. - Non c'è tuttavia dubbio che gli occhi della stampa internazionale e dei cinesi sia sulla riforma costituzionale decisa dalla leadership, adottata dal XIX Congresso del Pcc dello scorso anno e proposta la scorsa settimana dal Comitato centrale del Pcc. Una riforma che elimina il limite dei due mandati per la presidenza, aprendo la strada alla conferma di Xi Jinping potenzialmente a vita e mandando in soffitta un sistema di guida collettiva del partito che sopravviveva dai tempi di Deng Xiaoping. Il limite di due mandati fu inserito in Costituzione 36 anni fa.

La Quinta Generazione, che ha in Xi la sua punta di diamante, non lascia insomma il vertice alla Sesta. Corollario di questo fatto politico è l'iscrizione della dottrina di Xi e de suo stesso nome - onore finora riservato solo al fondatore Mao Zedong e a Deng - nella Costituzione. C'è un complessivo modo d'intendere il potere che viene superato dalla mossa di Xi. Quando il limite dei mandati fu adottato - ricorda oggi sul South China Morning Post di Hong Kong l'analista Shiu Sin Por della New Paradigm Foundation - l'obiettivo era quello d'impedire che si ripetessero gli eccessi della Rivoluzione culturale (1966-1976), che aveva avuto alla sua base proprio il culto della personalità e il potere a vita di Mao. (Segue)