Cina, da oggi l'assise che consolida il potere di Xi Jinping -2

Roma, 5 mar. - Li ha parlato di temi estremamente concreti per due ore. E' l'uomo che guida la macchina, mentre Xi è colui che decide la rotta. Ha parlato della crescita ponendo l'obiettivo di quest'anno al 6,5 per cento, un dato in frenata rispetto al passato ma perfettamente in linea con la nuova normalità che Xi aveva annunciato. Ha parlato di contenimento del debito pubblico, ma senza tagliare la spesa per infrastrutture necessaria per portare la Cina all'avanguardia del XXI secolo. Ha annunciato un atteso incremento, particolarmente robusto, della spesa militare che aumenterà dell'8,1 per cento. Ha denunciato la spinta protezionista del presidente americano Donald Trump, ponendo la Cina socialista come avanguardia del libero mercato e assicurando che manterrà aperte le porte agli investimenti stranieri. Ha ribadito che non tollererà spinte indipendentiste a Taiwan, l'isola contesa. Ha confermato l'impegno a sconfiggere la povertà. (Segue)