Cina, da oggi l'assise che consolida il potere di Xi Jinping

Roma, 5 mar. - L'imponente, geometrico sfarzo della sessione annuale dell'Assemblea nazionale del popolo che si è aperta oggi a Pechino nasconde il fatto che tutto è già stabilito e deciso. Eppure, in un paese come la Cina, la ritualità è importante, soprattutto in un'assise dalla portata storica perché chiamata a eliminare il limite dei due mandati per il presidente Xi Jinping, lasciandogli teoricamente la possibilità di regnare a vita, e a ribadire e rafforzare la centralità del Partito comunista cinese.

I circa 3mila delegati provenienti da tutto il paese e da tutte le componenti etniche e sociali, hanno ascoltato con attenzione oggi le 36 pagine di relazione del premier Li Keqiang, avendo in mente la linea dettata da Xi il quale, ieri, ha definito il sistema di consultazione che ha al centro il Partito comunista cinese "un grande contributo alla civiltà umana". Una missione civilizzatrice che rievoca tempi in cui la Cina era il "Paese del Centro", la potenza fulcro dei grandi traffici euroasiatici. Un'epoca, questa, che il leader di Pechino vuole riesumare, anche attraverso politiche come "One Belt One Road" che punta alla riapertura delle antiche Vie della Seta. (Segue)