Salvini: a centrodestra manca poco, lavoreremo per maggioranza

Milano, 5 mar. - "La squadra a cui mancano meno numeri per arrivare alla maggioranza in Camera e Senato è il centrodestra. Lavoreremo per arrivare ad essere maggioranza con coloro che ne condivideranno il programma". Ma prima "vogliamo avere il quadro chiaro". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, in conferenza stampa a Milano.

"La Lega - ha aggiunto - ha vinto nel centrodestra e resta alla guida del centrodestra" e "i mercati non hanno nulla da temere, anzi".

A chi gli ha chiesto se si aspetta di ricevere l'incarico da parte di Sergio Mattarella, Salvini ha replicato: "Sceglierà il presidente della Repubblica il leader con i numeri più vicini alla realtà".